شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الأنباء الكويتية: صدور مرسوم أميرى بحل مجلس الأمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وكالة الانباء الكويتية في نبأ عاجل لها منذ قليل صدور مرسوم أميرى بحل مجلس الأمة الكويتى.

واستقبل ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بقصر بيان، الثلاثاء، الشيخ أحمد نواف الاحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء لأداء اليمين الدستورية بمناسبة تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء، بمشاركة كبار المسؤولين بالدولة وفق"القبس"، وبحضور الوزراء المعينين طلال خالد الأحمد الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع ووزيرا للداخلية بالوكالة.

والدكتور محمد عبداللطيف الفارس نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للنفط ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء وعيسى أحمد محمد حسن الكندري وزير دولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني ووزير دولة لشؤون مجلس الأمة.

والدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزيرا للخارجية والدكتورة رنا عبدالله عبدالرحمن الفارس وزير دولة لشؤون البلدية ووزير دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وعبدالرحمن بداح المطيري وزيرا للاعلام والثقافة ووزير دولة لشؤون الشباب والدكتور علي فهد المضف وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.

والمستشار جمال هاضل سالم الجلاوي وزيرا للعدل ووزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة ووزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية والدكتور خالد مهوس سليمان السعيد وزيرا للصحة. وعبدالوهاب محمد الرشيد وزيرا للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار.

وعلي حسين علي الموسى وزيرا للأشغال العامة ووزيرا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة. وفهد مطلق نصار الشريعان وزيرا للتجارة والصناعة ووزيرا للشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية.

حيث أدوا اليمين الدستورية أمام ولى العهد بمناسبة تعيينهم في مناصبهم الجديدة. وقد وجه ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح كلمة قال أعرب عن خالص الشكر للشيخ صباح خالد الحمد الصباح على ما بذله من جهود مخلصة ومن تفان في خدمة الوطن العزيز طوال فترة رئاسته لمجلس الوزراء سائلا المولى تعالى أن يديم عليه موفور الصحة والعافية كما أعبر عن شكري للأخوة الوزراء السابقين الذين أدوا مسؤولياتهم بكل إخلاص متمنيا لهم كل التوفيق.

إنكم أمام مسؤوليات كبيرة وأمانة عظيمة حملتموها تجاه الوطن والمواطنين والتي أنتم أهل لها لا سيما في هذه المرحلة الهامة التي تتطلب مضاعفة الجهود والعطاء والعمل بروح الفريق الواحد لتسريع عملية التنمية والبناء في البلاد والعمل على تحقيق الطموحات التي يتطلع إليها الجميع وتجسيد احترام الدستور والقانون والأنظمة والعمل على تلمس وحل مشاكل المواطنين التي يواجهونها في الوزارات والدوائر الحكومية.

ومن جانبه قال الشيخ أحمد نواف الاحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء لقد استمعنا جميعا إلى توجيهاتكم التي تفضلتم بها بوجوب تسخير كل الطاقات من أجل رفعة الوطن وتحقيق تطلعات المواطنين والعمل على تصحيح المسار السياسي في المرحلة القادمة وفق مضامين خطابكم، ونعاهد الله ثم نعاهدكم أن نكون عند حسن ظنكم في تنفيذ وترجمة التوجيهات والمضامين السديدة.