شكرا لقرائتكم خبر عن الحلبوسى يؤكد تأييده لمبادرة رئيس الوزراء العراقى للحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس النواب العراقى محمد الحلبوسي، الثلاثاء، أهميةَ جلوس الجميع إلى طاولة الحوار والمضي بخطوات عملية لحل الأزمة الراهنة، معربا في تغريدة له عبر "تويتر" عن تأييده لمبادرة رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى لإيجاد صيغة حل بشأن الأحداث التي تشهدها البلاد.

وشدد "الحلبوسى" على أهميةَ جلوس الجميع إلى طاولة الحوار، والمضي بخطوات عملية؛ لحل الأزمة الراهنة، وصولًا إلى انتخابات نيابية ومحلية وفق توقيتات زمنية محدَّدة.

كان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمى طالب، الجميع إلى عدم الانسياق نحو الاتهامات، ولغة التخوين، ونصب العداء والكراهية بين الإخوان في الوطن الواحد، داعيا جميع الأطراف إلى الجلوس على طاولة حوار وطني للوصول إلى حل سياسي للأزمة الحالية، تحت سقف التآزر العراقي، وآليات الحوار الوطني.

يعانى العراق من انسداد سياسي بعد إجراء الانتخابات النيابية في أكتوبر 2021، وتعثر تشكيل حكومة جديدة ، طرح الإطار "التنسيقي" العراقي يوم 25 يوليو الماضى "محمد شياع السودانى" مرشحا لرئاسة الحكومة العراقية وهو ما قوبل بالرفض من بعض التيارات السياسية الأخرى.

ويضم "الإطار التنسيقي" أحزابا وفصائل شيعية عراقية: "تحالف الفتح" و"تحالف قوى الدولة" و"حركة عطاء" و"حزب الفضيلة" و"ائتلاف دولة القانون" برئاسة نوري المالكي.