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جيش الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 16 فلسطينيا من الضفة الغربية

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القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، 16 فلسطينيا من الضفة الغربية، وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل مواطنين اثنين من مخيم الفارعة جنوب طوباس، كما اعتقل 4 شبان من بلدة جناتا جنوب بيت لحم.

وأوضحت الوكالة الفلسطينية الرسمية أن قوات الاحتلال الإسرائيلى اعتلقت 3 مواطنين من مدينة نابلس، كما اعتقلت 3 آخرين من محافظة رام الله والبيرة وشابا من مدينة طولكرم.

وفي بلدة قباطية، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى 3 شبان أثناء وجودهم فى منطقة أمريحة ببلدة يعبد جنوب غرب جنين.

 

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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