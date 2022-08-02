شكرا لقرائتكم خبر عن تونس: 2 مليون و626 ألف سائح زاروا البلاد منذ بداية العام حتى 20 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير السياحة والصناعات التقليدية التونسي، محمد المعز بلحسين، أن مليوني و626 ألف سائح زاروا بلاده منذ بداية العام الجاري حتى 20 يوليو الماضي، بنسبة زيادة 113% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وأشار بلحسين، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إلى أنه تم تسجيل ارتفاع في العائدات السياحية بنسبة 58% حتى 10 يوليو الماضي، بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي لتبلغ قيمة العائدات 1578 مليون دينار.

وأكد وزير السياحة التونسي أن الطريق ما يزال طويلا أمام تعافي القطاع السياحي التونسي، مبررًا ذلك بأن أزمة "كورونا" أثرت بشكل كبير على القطاع وأن المؤشرات الإيجابية المسجلة لا يجب أن تحجب التحديات الكبيرة للقطاع.

ولفت إلى وجود تحديات كبيرة يتعين التعامل معها من أهمها التحديات البيئية والصحية والاجتماعية والجيواستراتيجية بسبب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.