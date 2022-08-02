‎الإمارات: تحقيق الأمن والاستقرار فى وسط آسيا مهم للمنطقة والعالم

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القاهرة - سامية سيد - أكدت الإمارات على موقفها الثابت والراسخ لدعم الأمن والسلام والاستقرار وتحقيق التنمية الإنسانية والاقتصادية في أفغانستان مشددة على أن تحقيق الأمن والاستقرار في وسط آسيا مهم للمنطقة والعالم.

جاء ذلك خلال مشاركة الإمارات في مؤتمر "أفغانستان: الأمن والتنمية الاقتصادية" الذي عقد في العاصمة الأوزبكية طشقند يومي 25 و26 يوليو 2022 .

وأكد سالم محمد الزعابي، مدير إدارة التعاون الأمني الدولي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية - في كلمته خلال المؤتمر وفقا لوكالة الانباء الإماراتية اليوم الثلاثاء، "أن تحقيق الأمن والاستقرار في وسط آسيا مهم للمنطقة والعالم"، موضحا أن دولة الامارات تولي أولوية لمكافحة الإرهاب والتطرف بجميع أشكاله، مشيراً إلى إدانة دولة الإمارات الهجومين الإرهابيين اللذين وقعا في أفغانستان في يونيو الماضي.

وقال "يجب أن تكون حقوق المرأة وتعليم الفتيات الأفغانيات هدفاً أساسياً لكافة الدول "باعتبار ذلك المحور الأساسي لجهود دولة الإمارات، وفي هذا السياق، استعرض مبادرة الشيخة فاطمة بنت محمد بن زايد لتمكين المرأة الأفغانية وتوفير فرص العمل وضمان الحياة الكريمة لها من خلال برنامج "سجاد السلام" لإنتاج السجاد وتطوير الريف الأفغاني.

كما استعرض الزعابي المساعدات الإغاثية والتنموية المقدمة للشعب الأفغاني، منوهاً بتوجيه الإمارات بتسيير جسر جوي يحمل مواد غذائية متكاملة وإمدادات طبية وفريقاً طبياً ومستشفى ميدانياً للتخفيف من تداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب ولايتي خوست وبكتيكا جنوب شرق أفغانستان الشهر الماضي.