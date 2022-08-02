شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى: مقتل 17 جنديا وإحباط 54 محاولة تسلل لمجماعة الحوثى فى تعز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قوات الجيش اليمني في محور تعز رصد 3451 خرقا للهدنة من قبل جماعة الحوثي في جبهات المحافظة منذ بدء الهدنة.

وقال المركز الإعلامي لمحور تعز وفقا لقناة لقناة (اليمن الإخبارية) اليوم الثلاثاء، إنه "سقط خلال تلك الخروقات الحوثية 17 قتيلًا و104 من أفراد الجيش منذ الإعلان عن بدء الهدنة في الثاني من أبريل الماضي".

وأكد المركز رصد 54 محاولة تسلل وألف و836 استهدافا، منها 511 عملية قنص و406 قصوف مدفعية و504 عمليات استطلاع بطيران مسير و135 استهدافًا بطيران مفخخ.