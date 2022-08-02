تعرف على أسماء أعضاء حكومة الكويت الجديدة

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت الكويت أسماء الوزراء في الحكومة الجديدة، تحت رئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح نجل أمير البلاد.

وبموجب مرسوم أميري، تمت تسمية الوزراء الجدد، وعددهم 12 وزيرا، نال أغلبهم الثقة من جديد، حيث كانوا أعضاء في الحكومة السابقة، فيما أسندت إلى بعضهم مناصب إضافية.





وفيما يلي السيرة الذاتية لرئيس وأعضاء الحكومة الكويتية

ـ رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف:

من مواليد الكويت عام 1956 وهو نجل الأمير الشيخ نواف الأحمد، حاصل على بكالوريوس في التجارة من جامعة الكويت، وتدرج في السلك العسكري حتى وصل إلى رتبة فريق أول وشغل منصب وكيل وزارة مساعد لشؤون الجنسية والجوازات بوزارة الداخلية، ثم منصب وكيل وزارة مساعد لشؤون التعليم والتدريب بوزارة الداخلية.

كما عين بعد تقاعده من وزارة الداخلية محافظا لمحافظة حولي، وتقلد العديد من المناصب القيادية، وفي نوفمبر 2020 صدر أمر أميري بتوليه منصب نائب رئيس الحرس الوطني بدرجة وزير.

وفي مارس 2022 صدر أمر أميري بتعيينه نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية، وفي 24 يوليو 2022 صدر أمر أميري بتعيينه رئيسا لمجلس الوزراء، وفي 1 أغسطس 2022 صدر أمر أميري بمخاطبته بلقب سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد رئيس مجلس الوزراء.

ـ نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد:

عين نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع بموجب مرسوم أميري صدر في مارس 2022، وفي 24 يوليو 2022 أسندت إليه وزارة الداخلية بالتكليف بالإضافة إلى منصبه.

وكان الخالد قد شغل في مارس 2019 منصب محافظ العاصمة، وشغل قبل ذلك منصب الرئيس التنفيذي لشركة ناقلات النفط الكويتية.

عمل الخالد في شركات القطاع النفطي منذ عام 1983 بشركة نفط الكويت ثم مؤسسة البترول الكويتية، حيث عين بمنصب المساعد التنفيذي للعضو المنتدب للعلاقات العامة والإعلام عامي 2001 و2002، ثم المساعد التنفيذي للعضو المنتدب للعلاقات الحكومية والبرلمانية والإعلام، بالإضافة إلى مسؤوليته عن دائرة العلاقات العامة، وتولى مسؤولية الإشراف على دائرة العلاقات العامة وإدارة مشاريع المؤسسة ومكتب المؤسسة بواشنطن بين 2002 و2004، ثم عين عضوا في مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية بين 2004 و2007.

وكان العضو المنتدب للعلاقات الحكومية والبرلمانية والعلاقات العامة والإعلام ما بين 2007 و2013 قبل أن ينتقل إلى شركة ناقلات النفط الكويتية ليصبح رئيس مجلس إدارة الشركة ثم الرئيس التنفيذي لها حتى عام 2019.

ـ نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د.محمد الفارس:

تولى منصب وزير التربية ووزير التعليم العالي في الحكومة التي تشكلت في ديسمبر عام 2016 وتولى منصب وزير النفط ووزير الكهرباء والماء في الحكومة التي تشكلت في ديسمبر عام 2020، ثم تولى منصب وزير النفط ووزير التعليم العالي في مارس عام 2021.

وفي الحكومة التي تشكلت في ديسمبر 2021 تولى منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وفي مارس 2022 صدر مرسوم بتعديل وزاري عين بموجبه نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للنفط ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء.

وشغل منصب مساعد نائب مدير جامعة الكويت لتخطيط الموارد البشرية والمالية عام 2002 ومدير البرنامج الإنشائي في جهاز إدارة المشاريع الكبرى في جامعة الكويت عام 2007 ومنصب الأمين العام لجامعة الكويت عام 2016.

ـ وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري:

عين وزيرا للمواصلات ووزير دولة لشؤون البلدية عام 2013، ووزيرا للشؤون الاجتماعية ووزيرا للأوقاف في ديسمبر عام 2020 واستمر منصبه في الحكومة التي تشكلت في مارس عام 2021 وفي ديسمبر 2021 عين وزيرا للأوقاف.

وشغل منصب نائب رئيس مجلس الأمة في عام 2016 وهو عضو جمعية الصحافيين الكويتية وجمعية الصحافيين العرب وجمعية حقوق الإنسان وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت.

ـ وزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد:

عين وزيرا للخارجية في ديسمبر عام 2019 وفي 25 أكتوبر 2020 تم تكليفه بوزارة الإعلام بالإضافة إلى منصبه ثم في ديسمبر عام 2020 عين وزيرا للخارجية ثم شغل في مارس عام 2021 منصب وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.

واحتفظ بنفس المنصب في الحكومة التي تشكلت في ديسمبر 2021 وفي مارس 2022 احتفظ بمنصب وزير الخارجية بموجب مرسوم بتعديل وزاري.

وتقلد العديد من المناصب، وشغل عضو مجلس إدارة «كونا» من عام 2005 إلى 2014.

وشغل كذلك منصب مدير إدارة مركز نظم وتقنية المعلومات بالوكالة عام 2011 ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية عام 2016 ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية عام 2017.

ـ وزيرة دولة لشؤون البلدية ووزيرة دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.رنا الفارس:

تولت في ديسمبر عام 2019 منصب وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الإسكان وتولت في ديسمبر عام 2020 منصب وزيرة الأشغال ووزيرة الدولة لشؤون البلدية ثم تولت في مارس عام 2021 منصب وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفي ديسمبر 2021 تولت منصب وزيرة الدولة للشؤون البلدية ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وعينت نائبا لرئيس مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة والوكيل المساعد للمتابعة الحكومية في جهاز متابعة الأداء الحكومي.

ـ وزير الإعلام والثقافة ووزير دولة لشؤون الشباب عبدالرحمن بداح المطيري:

تولى منصب وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب في الحكومة التي تشكلت في ديسمبر 2020 واحتفظ بنفس المنصب في الحكومة التي تشكلت في مارس 2021.