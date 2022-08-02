شكرا لقرائتكم خبر عن المرصد اليمنى يوثق سقوط 168 قتيلا وجريحا جراء ألغام الحوثى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وثق المرصد اليمني للألغام سقوط 168 ضحية من المدنيين نتيجة الألغام التي زرعتها جماعة الحوثي والمقذوفات من مخلفات الحرب في مناطق واسعة من اليمن، منذ شهر أبريل الماضي.

وأوضح المرصد، في بيان، أوردته قناة (اليمن الإخبارية)، أن الضحايا تنوعت بين 57 قتيلا من بينهم 28 طفلا وأربع نساء، إضافة إلى 111 جريحا بينهم 47 طفلا وثماني نساء.

وأضاف أن محافظة الحديدة تصدرت قائمة الضحايا بـ 69 ضحية مدنية (قتلى وجرحى)، ثم محافظة تعز بـ 26 ضحية، وتوزع باقي الضحايا في محافظات حجة، البيضاء، صعدة، الجوف، مأرب، لحج وفي مديرية نهم صنعاء.

وأشار إلى أنه خلال فترة الهدنة وإلى جانب الخسائر البشرية هناك خسائر مادية تسببت بها حوادث انفجارات الألغام والمقذوفات، تمثلت في تدمير 6 سيارات، و حراثتين زراعيتين ، و9 دراجات نارية ونفوق نحو 40 رأسا من الماشية (أغنام وإبل).

وطالب المرصد الأمم المتحدة والحكومات والمنظمات، بالضغط على الحوثيين لتسليم خرائط الألغام، ودعم فرق التطهير، بما في ذلك الدعم العاجل لتطهير المناطق المأهولة والزراعية التي تعرضت مؤخرا للتلوث، نتيجة جرف السيول إليها كميات كبيرة من الألغام.