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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم المصري، أن نتيجة الثانوية العامة 2022 لم تكتمل حتى الآن، ولا توجد أي مؤشرات لنسب النجاح.

ما هي كيفية الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 بمصر؟

وقال شوقي، في تصريحات إعلامية مساء الإثنين: "إعلان النتيجة في الوقت المحدد لها وهو الأسبوع الأول من أغسطس/ آب الجاري، وليس لدينا نسب نجاح حتى الآن".

يأتي ذلك فيما أكدت مصادر بوزارة التعليم أن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 لن يتم قبل مطلع الأسبوع المقبل.

وأوضح وزير التعليم أن امتحانات الثانوية العامة أداها 708 آلاف طالب وطالبة بـ10 ملايين "بابل شيت" يتم تدقيقهم.. وتابع: "إننا نساعد الطلاب من خلال درجات الرأفة.. ونحتاج إلى وقت؛ لأن عمليات التصحيح لامتحانات الثانوية العامة شاقة ومعقدة".



وأكد أن ما ينشر في بعض المواقع الإلكترونية عن نتيجة الثانوية العامة لا مرجعية له ويثير قلق الطلاب وأولياء الأمور وهدفه فقط البحث عن الترند، مضيفا: "لا داعي للتوتر وإثارة البلبلة، أنا لا أعرف أي شيء عن نتيجة الثانوية العامة أو نسب النجاح حتى الآن".

وأشار شوقي إلى أن العام الماضي شهد أيضا نفس الشائعات والكلام الخاطئ الذي تردد حول امتحانات الثانوية العامة، موضحا أن الثانوية العامة خلال العام الحالي كانت هادئة ومرت بسلام شديد ولم يشعر بها سوى الطلاب.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه بمجرد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 يستطيع الطالب الحصول على بيان نجاح من الإدارة العامة للامتحانات للتقديم في الجامعات المختلفة والكليات العسكرية، موضحة أن مستخرج بيان النجاح معتمد ومختوم ويتم اعتماده في جميع الجهات والجامعات سواء الخاصة أو الحكومية.

الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022

- الدخول على موقع وزارة التعليم.

- الاستعلام يتم عقب اعتماد النتيجة رسميًا.

- إدخال رقم الجلوس.

- تظهر النتيجة متضمنة درجات كل مادة.

- حالة الطالب ناجح أم راسب أم سيدخل امتحانات الدور الثاني.

- يظهر للطالب المجموع الحاصل عليه بالدرجات وليست بالنسبة المئوية.

- المجموع الكلي لدرجات طلاب الثانوية العامة هو 410 درجات.

نتيجة الثانوية العامة هي الموضوع الأبرز في مصر، حيث ينتظر مئات الآلاف من الطلاب إعلان وزارة التعليم إتاحتها على موقع الوزارة الرسمي.

وفاجأ الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر، الطلاب وأولياء الأمور بتصريحات عن عدم اكتمال عملية تصحيح ورصد درجات الثانوية العامة 2022.



وأكد في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية مصرية، أن الحديث عن نسب ومؤشرات النجاح جميعها سابقة لأوانها، مطالبا أولياء الأمور ووسائل الإعلام بعدم محاولة استباق الأحداث.

وتابع: "قلنا ستعلن نتيجة الثانوية العامة 2022 في نهاية أول أسبوع في أغسطس/ آب والذي يبدأ من 1 إلى 7 أغسطس، ولن نقول كلمة قبل الاعتماد والإعلان الرسمي للجميع في آن واحد وأرجو الانتظار دون أن نتكلم عن النتيجة لو تفضلتم".



وأشار إلى أن نتيجة الثانوية العامة لعام 2022، ستكون عادلة ودقيقة وتعطي كل ذي حق حقه.

وعن نسب النجاح قال: "كل ما يتم تداوله عن نسب النجاح في الثانوية العامة أو المؤشرات أو الأوائل أو المجاميع أو تنسيق الجامعات لا أساس له من الصحة".



وأضاف في تدوينة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لا يعدو كونه اجتهادا أو توقعا أو إشاعة أو محاولة لانفراد صحفي، وسوف نعلن النتيجة حين اكتمالها كما وعدنا سابقًا.. عدا ذلك فإنه باطل".

في السياق، كشفت مصادر بالإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر، عن موعد إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة 2022.

وأكدت المصادر في تصريحات لوسائل إعلام محلية مصرية، إتاحة النتيجة لجميع الطلاب مساء الثلاثاء بالموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، أو صباح الأربعاء على أقصى تقدير، ليتم إتاحتها بجميع المدارس الثانوية.

وأشارت إلى أن كنترولات التصحيح تعمل على قدم وساق للانتهاء من عملية رصد وجمع الدرجات بكل دقة، حتى يأخذ كل طالب حقه.

رابط نتيجة الثانوية 2022



- الدخول على موقع وزارة التعليم

- الاستعلام يتم عقب اعتماد النتيجة رسميًا

- إدخال رقم الجلوس

- تظهر النتيجة متضمنة درجات كل مادة

- حالة الطالب ناجح أم راسب أم سيدخل امتحانات الدور الثاني

- يظهر للطالب المجموع الحاصل عليه بالدرجات وليست بالنسبة المئوية

- المجموع الكلي لدرجات طلاب الثانوية العامة هو 410 درجات