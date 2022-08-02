شكرا لقرائتكم خبر عن أنور قرقاش: مقتل الظواهرى فرصة للمنطقة للتأمل فى عبثية التطرف والإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق أنور قرقاش، المستشار السياسى لرئيس دولة الإمارات، على إعلان مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهرى في ضربة أمريكية بأفغانستان.

وقال قرقاش، في تغريدة على موقع "تويتر" إن إعلان مقتل زعيم القاعدة أيمن الظواهري بالتزامن مع ذكري غزو الكويت فرصة للمنطقة للتأمل في عبثية التطرف والإرهاب المغامرات العسكرية المتهورة وكيف مزق كل ذلك نسيجها، الدروس والعبر حاضرة والأمل معقود على دول المنطقة معاً لضمان الأمن والتنمية المشتركة".