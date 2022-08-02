شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أدوية وصور عارية.. وثائق "6 آلاف صفحة" تفضح جوني ديب وآمبر هيرد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رغم إسدال الستار على قضية جوني ديب وآمبر هيرد، أظهرت وثائق قدمها محامو الطرفين ورفضتها المحكمة مزاعم واتهامات كثيرة.

وكشفت وثائق المحكمة التمهيدية أن الفريق القانوني لنجم هوليوود حوني ديب حاول تقديم صور عارية لزوجته السابقة آمبر هيرد كدليل إدانة.

وفي المقابل، حاول الفريق القانوني لآمبر تضمين مسألة تناول جوني ديب بعض الأدوية التي كان من المفترض أن تعزز موقف آمبر في القضية.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، جرى الكشف 6 آلاف صفحة من وثائق المحكمة التمهيدية التي تتضمن الكثير من المعلومات من قبل الثنائي، قبل أن يرفضها القاضي.

وادعى فريق آمبر هيرد باحتمالية وجود تلاعب بالصور ومقاطع الفيديو التي قدمها فريق جوني، كما قدم التماسات عدة للحصول على الوثائق الأصلية ولكنها رُفضت.

واستعان فريق آمبر بخبير قضائي، الذي ادعى بأنه اطلع على البيانات وشكك في صحتها، لكن المحكمة لم تسمح له في نهاية المطاف بالإدلاء بشهادته.

واتهم فريق آمبر جوني بأن تناوله بعض الأدوية يمكن أن يكون السبب في الإساءة لها، وهو ما اعتبره فريق جوني محاولة من آمبر لإحراجه أمام المحكمة.

كما ادعى فريق آمبر بأن جوني ديب حاول أن يقدم أدلة "غير لائقة"، عبارة عن صور عارية لها، والتطرق للفترة القصيرة لآمبر كراقصة قبل أن تلتقي جوني.

وزعم الفريق القانوني بأن جوني "حاول الإيحاء بأن آمبر كانت في مرحلة من حياتها تعمل كمرافقة لأشخاص في المناسبات الاجتماعية".

وبحسب "reportersng grassroot"، بات الوضع المالي لآمبر هيرد غير جيد على الإطلاق، حتى أعلنت إفلاسها، بعدما وجدت نفسها غير قادرة على دفع الغرامة.

وعلى مدار الأسابيع الأخيرة، قدمت آمبر استئنافًا رسميًا في محكمة مقاطعة فيرفاكس بولاية فرجينيا، حتى حاول ممثلوها تقديم الأدلة التي تثبت تعثر حالتها المادية.

وأبلغ ممثلو آمبر هيرد بأن موكلتهم لن يكون لديها ما يكفي من المال لسداد الغرامة، حتى خاضوا مسارًا قضائيًا للحصول على حكم بخفيض الغرامة المفروضة.

وكشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن آمير هيرد، تسعى خلال الفترة المقبلة لبيع منزلها بكاليفورنيا، حتى تستطيع سداد المبلغ الذي ألزمته به المحكمة كتعويض لطليقها النجم العالمي جوني ديب.

وبدأت "هيرد" في اتخاذ الإجراءات اللازمة لبيع منزلها في وادي يوكا بصحراء كاليفورنيا مقابل 1.05 مليون دولار.