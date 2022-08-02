شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية اللبناني: موقفنا موحد تجاه المفاوضات حول ترسيم الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الدكتور عبد الله بوحبيب أن الموقف اللبناني موحد تجاه مسار المفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.

جاء ذلك في تصريح له اليوم عقب لقاءه بالمبعوث الأمريكي أموس هوكشتين الذي زار لبنان لمدة يومين كوسيط أمريكي في المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل حول ترسيم الحدود البحرية. حضر اللقاء الوفد المرافق وسفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان دوروثي شيا.

وقال بوحبيب إن هناك تقدما هائلا، مشيرا إلى أن المفاوضات مستمرة ولم تنته بعد ولبنان ينتظر الرد الإسرائيلي على ما عرضه لبنان اليوم خلال اللقاء الذي جمع رؤساء الجمهورية ميشال عون ومجلس النواب نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي مع هوكشتين بقصر الرئاسة ببعبدا.