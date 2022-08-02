شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسى يطلع على نتائج جرد القروض والهبات المسندة لبلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الرئيس التونسي قيس سعيد مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن تقريرًا أعدته وزارة المالية حول نتائج مهمة جرد وضبط القروض والهبات المسندة لفائدة الدولة التونسية والمؤسسات العمومية خلال السنوات العشر الأخيرة.



جاء ذلك خلال لقاء الرئيس التونسي مع رئيسة الحكومة، والذي تناول عددًا من المحاور تتعلق بالعمل الحكومي في الفترة الأخيرة.



وذكرت رئاسة الجمهورية التونسية أن اللقاء تطرق إلى الإخلالات التي تسببت في تحمل ميزانية الدولة التونسية لفوائد وخسائر صرف دون موجب.



وشدد الرئيس التونسي على أن هذه الأوضاع لا يمكن أن تستمر، مؤكدًا ضرورة وضع حد لها وتحميل كل من تسبب في ذلك، لأن الشعب في النهاية هو الذي يدفع الثمن دون أن يستفيد من هذه الأموال الطائلة.