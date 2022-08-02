شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسا مجلس النواب والحكومة بلبنان يوقعان عدة قوانين أقرها البرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، القوانين العشرة التي أقرها مجلس النواب يوم الثلاثاء الماضي، في أولى جلساته التشريعية منذ بداية ولايته في الثاني والعشرين من شهر مايو الماضي.

وتضمنت القوانين التي وقعها رئيس مجلس النواب القانون المتعلق بتعديل قانون السرية المصرفية وقانون الإجازة للحكومة بإبرام اتفاقية بقيمة ١٥٠ مليون دولار لتنفيذ مشروع الاستجابة الطارئة لتأمين إمدادات القمح مع البنك الدولي.

وأحال بري القوانين الموقعة إلى مجلس الوزراء، حيث قام بتوقيعها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والذي أحالها إلى رئاسة الجمهورية ليوقعها الرئيس ميشال عون تمهيدًا لدخولها حيز التنفيذ.

ويعد تعديل قانون السرية المصرفية من أبرز المطالب التي وضعها صندوق النقد الدولي لدخول الاتفاق المبدئي مع لبنان حيز التنفيذ للحصول على تمويل بقيمة 3 مليار دولار.