شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع سلال غذائية في اليمن وباكستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الاثنين، توزيع عدد من السلال الغذائية في اليمن وباكستان.

وأوضح المركز- وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية "واس"- أنه وزع 123 طنا و371 كيلو جراما من السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجا في مدينة مأرب باليمن استفاد منها 6 آلاف و918 فردا، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي لعام 2022 الذي يُنفذه المركز في اليمن، ويستهدف توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 20 ألف طن على الأسر المحتاجة والمتضررة في 15 محافظة يمنية.

وفي السياق.. وزع المركز 1400 سلة غذائية في إقليم خيبر بختونخوا بباكستان، مستهدفا مناطق سوات، وبونير، وشانجلا، ودير العليا، استفاد منها 9 آلاف و800 فرد من الفئات الأكثر احتياجا والأرامل والأيتام وذوي الإعاقة، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي الذي ينفذه المركز في باكستان للتخفيف من معاناة المحتاجين والمتضررين هناك.