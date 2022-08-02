شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الموريتاني يواصل عمليات إغاثة لسكان مدينة انبيكه بعد تأثرها بالسيول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الأركان العامة للجيوش الموريتانية، إن وحدات من الجيش باشرت خلال اليومين الأخيرين عمليات إغاثة لسكان مدينة انبيكه، بعد تأثرها بالسيول

وقالت الأركان العام للجيوش في بيان، إن أفراد المركز الوطني لتدريب المغاوير نفذوا عمليات تدخل لصالح جميع المنكوبين المحاصرين بمياه السيول، التي قطعت الطريق الرابط بين انبيكة وتجگجة عاصمة الولاية.

ووفق البيان شملت عمليات الإنقاذ، إخلاء المواطنين المتضررين إلى مناطق آمنة، مع توفير الرعاية اللازمة لهم.

ولفت البيان إلى أن ذلك يأتي "في إطار مشاركة الجيش الوطني في التصدي للكوارث الطبيعية والحالات الإنسانية، وتلبية لنداء الاستغاثة الذي أطلقته الساكنة والمنتخبون المحليون والسلطات الإدارية في مدينة انبيكه عاصمة بلدية تامورت النعاج".