شكرا لقرائتكم خبر عن برلمان لبنان: الفجوة في الخلافات حول ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل تقلصت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نائب رئيس مجلس النواب اللبناني الياس بو صعب، أن الفجوة في الخلافات الموجودة في ملف التفاوض حول ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل قد تقلصت، واصفًا أجواء اللقاء الذي جرى اليوم بين المبعوث الأمريكي الذي يقوم بدور الوساطة في هذا الملف أموس هوكشتين ورؤساء الجمهورية ميشال عون ومجلس النواب نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي بالإيجابية.

وأضاف بو صعب - في تصريحات له اليوم عقب زيارة هوكشتين اليوم - أن الفترة الزمنية التي تفصل لبنان عن عودة الوسيط الأمريكي إلى بيروت ستكون قصيرة، لافتًا إلى أن الجميع كان مرتاحًا، معتبرًا أن لبنان يترقب تحقيق ما تمت مناقشته خلال الاجتماع، موضحًا أن نتيجة اللقاء ستتضح خلال الأسابيع القليلة المقبلة في هذا المجال.

وردًا على سؤال حول المطالب الإسرائيلية، قال بو صعب إن لبنان لم يطلب منه الحصول على بلوكات من مياهه الإقليمية ولا تمديد الأنابيب، مشددًا على أن لبنان طالب ببلوكاته كاملة ولم يتغير شيئا في موقفه، موضحًا أن هوكشتين لم يعرض أبدًا أيّ تقاسم للثروة أو البلوكات أو الأرباح مع إسرائيل.