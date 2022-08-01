شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب والسعودية تؤكدان الحرص على تعزيز التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقي رئيس مجلس النواب المغربي راشيد الطالبى العلمى، اليوم الاثنين في مقر مجلس النواب بالرباط، رئيس مجلس الشورى السعودي عبدالله بن محمد آل الشيخ، الذي يقوم بزيارة رسمية للمغرب.

وذكر مجلس النواب المغربي - في بيان - أن الجانبين ثمنا العلاقات التي تجمع المغرب والسعودية، وأكدا حرصهما على الدعم المطلق للأمن والاستقرار وتعزيز مسار التعاون والتشاور بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين.

ووقع الجانبان مذكرة للتفاهم حول إطار التعاون والتفاعل المستمر بين المجلسين في البلدين، واتفقا على تشجيع الابتكار التقني والعلمي وتطوير تقنية المعلومات والاتصالات والعمل معا في تطوير العمل البرلماني الإلكتروني، والتعاون المشترك لبناء قدرات البرلمانيين وتنمية الموارد البشرية، وتنظيم فعاليات مشتركة.