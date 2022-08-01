شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جنوب السودان يتسلم رسالة خطية من رئيس مجلس السيادة السودانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلم رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت، بالقصر الرئاسى بجوبا، اليوم الاثنين، رسالة خطية من رئيس مجلس السيادة الانتقالى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بشأن العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعم آفاق التعاون المشترك.

ووصف الأمين العام لمجلس السيادة الانتقالى الفريق الركن محمد الغالى على يوسف - فى تصريح صحفى، عقب لقائه الرئيس سلفاكير وتسليمه الرسالة - العلاقات بين الخرطوم وجوبا بالراسخة والمتميزة، مشيرًا إلى التعاون الوثيق بين الدولتين فى مختلف المجالات.

وقال إن زيارته لجوبا تهدف لتسليم رسالة خطية من رئيس مجلس السيادة لرئيس جمهورية جنوب السودان، بجانب تقديم واجب العزاء فى شقيق مستشار الشؤون الأمنية لرئيس دولة جنوب السودان، مبينًا أن اللقاء بالرئيس سلفاكير كان مثمرًا وناجحًا، ركز على تعزيز التعاون بين البلدين، فضلاً عن الجوانب الفنية المتعلقة بانسياب خام البترول من دولة الجنوب لموانئ التصدير بالسودان.