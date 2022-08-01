شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: 10.6 مليار دولار إجمالي إيرادات النفط خلال يوليو الماضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الإثنين، أن إجمالي الصادرات من النفط الخام لشهر يوليو الماضي بلغت 102 مليون و385 ألفا و49 برميلا بإيرادات بلغت 10 مليارات و608 ملايين دولار.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر يوليو الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغ 99 مليونا و965 ألفا و94 برميلا، أما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة مليونين و344 ألفا و536 برميلا.

وأشارت إلى أن معدل الكميات اليومية بلغ 3 ملايين و303 آلاف برميل في اليوم، وأن معدل سعر البرميل الواحد بلغ أكثر من 103.6 دولار.