شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع اليمني: نأمل في شراكة أعمق حماية للأمن القومي الوطني والعربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محسن الداعري الحاجة لاستمرار دعم الأشقاء، لمساندة الشرعية والمؤسسة العسكرية، معربا عن أمله في شراكة أعمق وأمتن وتنسيق أكبر حماية للأمن القومي الوطني والعربي من المشروع الإيراني المتربص بالجميع.

وقال وزير الدفاع - في تصريح أوردته قناة (اليمن) الفضائية اليوم /الإثنين/ - "إننا ندرك عظم المسؤولية الملقاة على عاتقنا، في تحقيق أحلام شعبنا في الخلاص من مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيًا، ومواجهة كل المهددات التي تستهدف تقويض سلامة وأمن واستقرار بلادنا وشعبنا".

وأضاف أن وزارة الدفاع تسعى لأن تكون عاملا مساعدا في حلحلة الكثير من الإشكالات باتجاه توحيد الصف الوطني واللحمة الوطنية والتنسيق بين مختلف المكونات والوحدات العسكرية وصولاً إلى توحيد هذه القوات في إطار قيادة واحدة ممثلة بوزارة الدفاع.

ووجه وزير الدفاع اليمني، التحية إلى قيادة تحالف دعم الشرعية ممثلة بالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ووصفهم بـ"رفقاء المعركة والمصير المشترك".