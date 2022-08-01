شكرا لقرائتكم خبر عن تباين الإصابات اليومية جراء كورونا بعدد من الدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارات الصحة بعدد من الدول العربية، الاثنين، حصيلة الإصابات والوفيات وحالات التعافي من فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ففي البحرين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 423 إصابة جديدة، كما تعافت 877 حالة إضافية ليصل إجمالي للحالات المتعافية إلى 653 ألفا و360 حالة، فيما استقر إجمالي الوفيات 1509 حالات عقب عدم تسجيل أية وفيات جديدة.

وفي الإمارات، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1088 إصابة جديدة بإجمالي 992 ألفا و652 حالة، بالإضافة إلى تسجيل 1004 حالات شفاء بإجمالي 971 ألفا و757 حالة، فيما استقر إجمالي الوفيات 2335 حالة عقب عدم تسجيل أية وفيات جديدة.

وفي ليبيا، سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 173 إصابة جديدة، و166 حالة شفاء، ليصل إجمالي الإصابات إلى 504 آلاف و997 حالة، والشفاء إلى 497 ألفا و8 حالات، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 6 آلاف و431 حالة عقب عدم تسجيل أية وفيات جديدة.

وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1090 إصابة جديدة، وحالة وفاة واحدة، وتماثل 3 آلاف و511 شخصا للشفاء، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و445 ألفا و888 حالة، والوفيات إلى 25 ألفا و316 حالة، والشفاء إلى مليونين و394 ألفا و432 حالة بنسبة 97.9%.

وفي فلسطين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 10 وفيات، و8 آلاف و969 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، وتماثل 4 آلاف و513 شخصا للشفاء في الفترة ما بين 24- 31 يوليو الماضي.