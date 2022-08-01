شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الأسرة التونسية تبحث استعدادات عقد المؤتمر العربي لكبار السن بأكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحثت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن التونسية الدكتورة آمال بلحاج موسى، مع الأمينة العامة المساعدة لجامعة الدول العربية هيفاء أبو غزالة، الاستراتيجية العربية لكبار السن والاستعدادات الجارية لعقد المؤتمر العربي حول كبار السنّ الذي تعتزم جامعة الدول العربيّة تنظيمه بتونس خلال شهر أكتوبر القادم.



وذكرت وزارة الأسرة التونسية -في بيان اليوم الإثنين- أن ذلك جاء خلال اجتماع الوزيرة بالأمينة العامة المساعدة لجامعة الدول العربية، وذلك على هامش تمثيلها لتونس في أشغال الملتقى الدولي حول نضال المرأة الجزائرية في إطار احتفال الجزائر بالذكرى الستين لعيدي الاستقلال والشباب.



وأوضحت الوزارة أن اللقاء كان مناسبة للتنسيق والتشاور حول التمكين الاقتصادي للمرأة الاتجاه نحو تنفيذ مشروع جديد بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين حول توظيف النساء في ظل التغييرات المناخية ومناقشة التقرير الإقليمي حول التقدم المحرز بالدول العربية والإعداد لإعلان القاهرة للمرأة العربية أجندة تنمية المرأة في المنطقة العربية 2030.



وأبرزت الوزيرة، خلال اللقاء، الأولوية القصوى التي تحظى بها الطفولة المبكرة في تونس، مستعرضة جهود الوزارة في تنفيذ برنامج الروضة العمومية، بالتعاون مع شركائها، خاصة في المناطق النائية وذات الكثافة السكانية بهدف تجسيم تكافؤ الفرص بين أطفال تونس في الانتفاع بالخدمات قبل المدرسية.