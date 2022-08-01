شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يعلن تسجيل أكثر من 3 آلاف حادث حريق خلال شهر يوليو الفائت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية الدفاع المدنى العراقية، الإثنين، تسجيل أكثر من 3 آلاف حادث حريق خلال شهر يوليو الماضي، وذكرت المديرية في بيان صحفى، أن عدد حوادث الحريق خلال شهر يوليو بلغت 3077 حادث حريق، وهو أعلى معدل خلال السنوات الماضية، مبينة أن أعداد الحوادث ازدادت بمعدلاتها سنوياً، نظراً للتوسع العمراني واستشراء المخلفات في استخدام مواد البناء غير المسموح بها، والتجاوزات على صنف البناء، وتحويل البعض من الأبنية السكنية إلى مخازن غير نظامية وسط الأحياء والمدن السكنية.

وأضافت أن حوادث الحريق أسفرت عن مصرع 18 شخصا، أغلبهم نتيجة استنشاق نواتج الحريق السامة، مشيرة إلى أن أهم أسباب اندلاع حوادث الحريق هو الماس الكهربائي، بنسبة بلغت 47%، أما باقي الأسباب توزعت بين الإهمال وعبث الأطفال والمتعمد منها.