شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة: نرغب فى مواصلة التعاون الثنائى مع حكومة اليمن على نطاق أوسع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الولايات المتحدة عن رغبتها في مواصلة التعاون الثنائي على نطاق أوسع مع حكومة اليمن.

جاء ذلك حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية، في بيان صحفي عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الإثنين، خلال مكالمة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ورئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي؛ للتأكيد على أهمية دعم الحكومة اليمنية لتمديد الهدنة التي تقودها الأمم المتحدة لتخفيف معاناة الشعب اليمني.

كما تطرق الجانبان، بحسب البيان، إلى اتفاقية الهدنة الحالية التي ستعزز الفوائد الملموسة لدى اليمنيين، وتبني عملية سلام أكثر شمولاً، نحو وقف دائم لإطلاق النار.

وأشار بلينكن إلى أن الهدنة توفر أفضل فرصة للسلام حصل عليها اليمنيون منذ سنوات، كما جدد وزير الخارجية الأمريكي دعم الرئيس جو بايدن القوي لمجلس القيادة الرئاسي اليمني، مرحباً بالقيادة التي أظهرها المجلس حتى الآن بشأن الهدنة.