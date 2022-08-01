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وكالة وفا الفلسطينية ترصد 21 انتهاكًا إسرائيليًا بحق الصحفيين في يوليو

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القاهرة - سامية سيد - وثّقت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية "وفا"، اليوم الإثنين، 21 انتهاكًا إسرائيليًا بحق الصحفيين خلال شهر يوليو الماضي.

 

وأكدت وكالة "وفا" في تقريرها الشهري حول الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصحفيين أن "مسلسل الانتهاكات ما يزال متواصلاً ومستمراً بحق الصحفيين للتغطية على ما تقترفه من انتهاكات بحق المدنيين العزل في الأرض الفلسطينية، مشيرة إلى أن مثل هذه الاعتداءات بحق الصحفيين تعتبر بمثابة انتهاك سافر للقانون الدولي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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