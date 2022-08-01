شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة وفا الفلسطينية ترصد 21 انتهاكًا إسرائيليًا بحق الصحفيين في يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وثّقت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية "وفا"، اليوم الإثنين، 21 انتهاكًا إسرائيليًا بحق الصحفيين خلال شهر يوليو الماضي.

وأكدت وكالة "وفا" في تقريرها الشهري حول الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصحفيين أن "مسلسل الانتهاكات ما يزال متواصلاً ومستمراً بحق الصحفيين للتغطية على ما تقترفه من انتهاكات بحق المدنيين العزل في الأرض الفلسطينية، مشيرة إلى أن مثل هذه الاعتداءات بحق الصحفيين تعتبر بمثابة انتهاك سافر للقانون الدولي.