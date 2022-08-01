شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الهند تعلن تسجيل أول حالة وفاة بفيروس جدري القرود والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت الهند، الإثنين، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس جدري القرود، الذي انتشر حتى الآن في أكثر من 75 دولة.

وقال وزير في حكومة ولاية كيرالا الهندية للصحفيين إن الولاية أكدت حدوث أول وفاة فيها بجدري القردة.

الهند تعلن تسجيل أول حالة وفاة بفيروس جدري القرود



وتوفي المريض، السبت، وأبلغت أسرته المسؤولين بأن فحوصًا أجراها المريض أثبتت إصابته يوم 21 يوليو/تموز.

تنتشر حالات جدري القرود في الغالب بين البالغين، لكن إصابة بعض الأطفال بالفيروس أثارت قلق بعض الآباء بشأن المخاطر التي يتعرض لها الصغار.

قبل أيام، كشفت منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 80 طفلًا في عدة دول أصيبوا بالفعل بجدري القرود من خلال الاتصالات المنزلية إلى حد كبير.

وقال خبراء في منظمة الصحة إنهم يراقبون احتمالية الانتشار بين الأطفال "عن كثب للغاية"، مع العلم أنه حتى الآن تتركز معظم الإصابات بين الرجال المثليين.

وفي حين أن هذا الرقم يمثل جزءًا صغيرًا من أكثر من 18000 حالة من حالات جدري القرود في جميع أنحاء العالم، فإن احتمال انتقال الفيروس في المجتمع يزيد من شبح أن يثبت نفسه في مجموعات سكانية أخرى، مثل النساء والأطفال.



وقبل أسبوع، دفع الانتشار السريع للمرض المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس جيبريسوس إلى إعلان أن الفاشية حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا.

وعلى الرغم من هذه التسمية، فإن هذا لا يعني أن الفيروس قاتل بل يعني أنه ينتشر بسرعة عبر مجموعات سكانية متعددة في جميع أنحاء العالم.



حددت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن الأطفال دون سن الثامنة قد يكونون أكثر عرضة لخطر النتائج الشديدة من جدرى القرود إذا أصيبوا بالمرض، وهذا على الأرجح بسبب ضعف جهاز المناعة.

يقول الدكتور ويليام شافنر، خبير الأمراض المعدية في المركز الطبي بجامعة فاندربيلت، إن حالات الإصابة بالفيروس بين الأطفال يمكن أن تعلمنا المزيد عن جدري القرود.

ونقل موقع healthline عن شافنر قوله: "يمكننا أن نتعلم من هذه الحالات النادرة، إذ يخبرنا التحقيق في كيفية إصابة هؤلاء الأطفال بالعدوى المزيد عن الطرق التي يمكن أن ينتشر بها جدري القرود".

على الرغم من عدم وجود الكثير من التفاصيل المتعلقة بحالات الأطفال المكتشفة، فمن المحتمل أن يكون الفيروس قد انتشر من خلال الاتصال الوثيق مثل تعانق أحد الوالدين أو التقبيل باعتباره اتصالًا مباشرًا مع الآفات.



أي يُعتقد أن العدوى طالت الأطفال عبر الانتقال التنفسي، وعلى الرغم من أن هذه الطريقة في نقل العدوى أقل شيوعًا إلا أنها ممكنة أيضًا.

أعراض جدري القرود عند الأطفال هي نفس أعراض البالغين، ويقول الدكتور شانون روس، الأستاذ المساعد في جامعة ألاباما في قسم أمراض الأطفال المعدية: "تظهر الآفات على شكل نتوءات تصبح قروحًا مملوءة بالسوائل على الوجه والذراعين والساقين واليدين".

وأضاف المختص: "إذا أصيب شخص ما أثناء الاتصال الجنسي يمكن أن تظهر الآفات على الأعضاء التناسلية".

ومع ذلك، لن تظهر كل هذه الأعراض وفي بعض الحالات قد يعاني الأشخاص من طفح جلدي في جميع أنحاء الجسم فقط.

عن إصابة الأطفال، علق روس: "نظرًا لتزايد عدد حالات الإصابة بجدري القرود، فليس من المستغرب أننا نشهد الآن حالات في الأطفال، وعلى الرغم من الإبلاغ عن المزيد من الحالات إلا أنها لا تزال غير شائعة وخطر الإصابة بها منخفض".



يثير تفشي جدري القرود المخاوف من أن الفيروس يمكن أن ينتشر بين مجموعة مفاجئة معرضة بشكل خاص لنقل العدوى المعدية مثل الأطفال

قال جاي فارما، أستاذ علوم صحة السكان في طب وايل كورنيل في نيويورك: "من المحتمل أن نرى عددًا متزايدًا من الحالات المنقولة في الشبكات الاجتماعية والبيئات الأخرى بخلاف العلاقات الجنسية للمثليين".

يمكن لأي شخص أن يصاب بالفيروس، والذي يتميز بظهور تقرحات مرتفعة وأحيانًا يتسبب في تورم الغدد الليمفاوية أو أعراض أخرى تشبه أعراض الأنفلونزا.

على الرغم من أن طريقة انتقاله الأساسية كانت الشبكات الجنسية، إلا أنه يمكن أن ينتشر من خلال أشكال الاتصال الأخرى، وفقا للمختص.

أي أنه بمجرد إصابة شخص ما بالفيروس داخل المنزل، يكون من السهل بشكل خاص على الفيروس نقل العدوى للآخرين من خلال مشاركة الملابس أو المناشف، أو عن طريق لمس القروح أو ملامسة الجلد لفترة طويلة مثل العناق.

ونقل موقع hindustantimes عن فارما قوله: "قد يكون الأطفال الذين يتفاعلون باستمرار في المدارس ومراكز الرعاية النهارية عرضة للخطر بشكل خاص".

وأوضح أنه كما هو الحال، فإن الأطفال يلتقطون عشرات الفيروسات كل عام، بما في ذلك الطفح الجلدي المعدي مثل مرض اليد والقدم والفم، مما يثير بعض الخوف من أنه إذا بدأ جدري القرود في الانتشار في الأماكن التي تركز على الأطفال فقد يكون من الصعب احتواؤه.

وأضاف: "من المحتم أن يصاب بعض الأطفال بالعدوى ويلتحقون بالمدرسة أثناء الإصابة، وما لا نعرفه هو مدى احتمالية انتقال الفيروس إلى الأطفال الآخرين أثناء وجودهم في المدرسة".

بينما يُفترض أن اللقاح يمكن أن يكون فعالًا ومتاحًا للأطفال، لا يوجد حاليًا بروتوكول لاستخدامه في هذه الفئة، وتم حجز اللقاح للبالغين الذين تعرضوا أو هم في حالات عالية الخطورة.

وقال الدكتور ويليام شافنر: "تُستخدم هذه اللقاحات حاليًا كعلاج بعد التعرض لعدوى الفيروس بدلًا من الوقاية".

وأضاف: "هناك الكثير من البالغين المعرضين للإصابة، ويمكنهم استخدام هذا اللقاح قبل الأطفال بفترة طويلة لأن هذا المرض لا يزال نادرًا جدًا في السكان الأصغر سنًا".

ورغم عدم اعتماده رسميا لجدري القرود، تم استخدام الدواء المضاد للفيروسات TecovirimatTrusted Source أو TPOXX في المجموعات السكانية الضعيفة التي أصيبت بجدري القرود، بمن في ذلك الأطفال.

وتم الإبلاغ عن أن الطفلين الذين ثبتت إصابتهم بجدري القرود يتم علاجهم حاليًا باستخدام TPOXX.

يقول روس لموقع Healthline: "معظم حالات جدري القرود خفيفة وذاتية الشفاء ويتم حلها دون علاج".

على الرغم من أن هذه الأدوية متاحة للاستخدام في الأطفال والمراهقين، يقول روس إنها مخصصة لأولئك الذين يعانون من "مرض شديد أو حالة طبية كامنة تعرضهم لخطر الإصابة بمرض شديد".