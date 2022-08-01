شكرا لقرائتكم خبر عن العمليات المشتركة العراقية: خلية ديالى الإرهابية كانت تخطط لتنفيذ هجمات خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي في تصريح خاص لقناة الإخبارية العراقية اليوم الإثنين، إن الضربة الجوية التي استهدفت خلية لتنظيم داعش الإرهابي في ديالى استأصلت قيادات مهمة في التنظيم مسؤولة عن الكثير من العمليات الإرهابية، مضيفا أن القوات الأمنية وخاصة وكالة التحقيقات والاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية تمكنت من توفير معلومات دقيقة عن هذه الخلية، الأمر الذي ساهم في تنفيذ هذه الضربة الاستباقية النوعية بكافة المقاييس.

وكانت خلية الإعلام الأمنى العراقى قد أعلنت أول أمس السبت تدمير وكر لعناصر داعش الإرهابية وقتل ثلاثة منهم عقب استهدافهم من قبل مقاتلات حربية في محافظة ديالى.