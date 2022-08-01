شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلام الأمنى العراقى: الأجهزة العسكرية والأمنية لا تتدخل بالشأن السياسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت خلية الإعلام الأمني العراقي، أن الأجهزة العسكرية والأمنية بمختلف تشكيلاتها وصنوفها أثبتت الولاء المطلق للعراق وللمؤسسة العسكرية، نافية ما يتم تداوله من أنباء عن تصريح للقيادات الأمنية بالشأن السياسي الحالي أو تدخلها فيه.

وذكرت الخلية في بيان أوردته وكالة الانباء العراقية (واع)، "لقد أثبتت الأجهزة العسكرية والأمنية بمختلف تشكيلاتها وصنوفها وفي جميع الظروف والأوقات أن الولاء المطلق للعراق وللمؤسسة العسكرية، وأنها تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة للدفاع عن هذا الوطن فقط، ولا تتدخل بالشأن السياسي لا من قريب ولا من بعيد، وأقسمت أنها تعمل لهذا البلد الواحد".

وأضافت، "وفي هذا الوقت على وجه الخصوص يتم تداول إشاعات لجعل هذه القوات الأمنية البطلة جزءاً من الأوضاع السياسية الحالية؛ وهذا الأمر غير صحيح ولا يمت للواقع بأي صلة، حيث ننفي ما يتم تداوله من أنباء عن تصريح للقيادات الأمنية بالشأن السياسي الحالي أو تدخلها فيه".

من جانبه، دعا رئيس تحالف الفتح العراقي هادي العامري، اليوم الاثنين، التيار الصدري والإطار التنسيقي إلى تغليب منطق العقل وضبط النفس وتقديم مصلحة البلاد من خلال حوار جاد لحل الأزمة الراهنة.

وقال العامري - في بيان أوردته (واع) - إن أجواء التصعيد الإعلامي من خلال البيانات والبيانات المضادة، والتي تدعو إلى الحشد الجماهيري، قد تخرج عن السيطرة وتفضي إلى العنف، مشيرا إلى أن الدماء العراقية عزيزة على الجميع.