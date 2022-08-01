شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 7 أشخاص وإصابة 50 آخرين بانفجار صهريج وقود في ليبيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قتل سبعة أشخاص وأصيب نحو خمسين آخرين في انقلاب صهريج وقود غرب ليبيا، فجر الاثنين، على طريق الزوية ببلدية بنت بية خلال تجمهر بعض المواطنين الليبيين لجمع الوقود من الصهريج قبل انفجاره.



انقلاب صهريج فى ليبيا

ونشر نشطاء ليبيون صورا عبر وسائل التواصل الاجتماعي تبرز اثار التفجير الذي أدى لاحتراق عدد كبير من السيارات فجر اليوم، مؤكدين استقبال المستشفيات الليبية عدد من المصابين بحروق متفاوتة لتلقي العلاج اللازم.