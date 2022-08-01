شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الاحتفال بعيد الجيش اللبنانى بحضور رؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الاحتفال بالعيد السابع والسبعين للجيش اللبناني بمقر الكلية الحربية ببعبدا في محافظة جبل لبنان، وذلك بحضور رؤساء الجمهورية ميشال عون ومجلس النواب نبيه بري ومجلس الوزراء نجيب ميقاتي ووزير الدفاع موريس سليم وقائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون وعدد من الوزراء والمدعوين.

وانطلقت الاحتفالية تحت شعار (77.. وما بننكسر) باستعراض لحملة الأعلام تبعه تقديم عروض عسكرية للقوى المشاركة في الاحتفال وأبرزها وحدات موسيقى الجيش والكلية الحربية والرتباء والقوات البحرية والجوية والشرطة العسكرية والحرس الجمهوري ومديريات قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والجمارك، بالإضافة إلى عروض لأفواج المغاوير (القوات الخاصة اللبنانية) ومكافحة الإرهاب والتجسس والمجوقل ومغاوير البحر.



ومن المقرر أن يقلد رئيس الجمهورية، خلال الاحتفال، الضباط الخريجين من الكلية الحربية سيوفهم، حيث يبلغ عدد الخريجين 121 ضابطا بينهم 46 امرأة.



ويحتفل الجيش اللبناني في الأول من أغسطس من كل عام بذكرى وضع الجيش اللبناني تحت السلطة الكاملة للحكومة الوطنية اللبنانية في الأول من أغسطس عام 1945 وذلك بعد أقل من عامين من حصول لبنان على الاستقلال التام عن فرنسا عام 1943.