شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائرى: نعترف بمنظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن بلاده تعترف بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال لقائه الدوري مع ممثلي الصحافة الجزائرية، والذي تم بثه مساء الأحد على القنوات التلفزيونية.

وأوضح تبون أن فلسطين ستكون فريسة سهلة بدون الوحدة والتلاحم بين الفلسطينيين، وستكون مسألة نيل استقلالها أمرا صعبا.

وأضاف أن الجزائر سوف تنظم لقاء لمنظمة التحرير الفلسطينية في الجزائر من أحل محاولة لم الشمل الفلسطيني، وذلك قبل القمة العربية المقبلة المقررة في نوفمبر المقبل.