شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلام الأمني العراقي: الأجهزة العسكرية والأمنية لا تتدخل بالشأن السياسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي أن الأجهزة العسكرية والأمنية أثبتت الولاء المطلق للعراق وللمؤسسة العسكرية، ولا تتدخل بالشأن السياسي.

وذكرت الخلية -حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن الأجهزة العسكرية والأمنية بمختلف تشكيلاتها وصنوفها وفي جميع الظروف والأوقات أثبتت أن الولاء المطلق للعراق وللمؤسسة العسكرية، وأنها تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة للدفاع عن هذا الوطن فقط، ولا تتدخل بالشأن السياسي لا من قريب ولا من بعيد، وأقسمت أنها تعمل لهذا البلد الواحد.

وأشارت الخلية إلى أنه في هذا الوقت على وجه الخصوص، يتم تداول شائعات لجعل هذه القوات الأمنية البطلة جزءاً من الأوضاع السياسية الحالية؛ وهذا الأمر غير صحيح ولا يمت للواقع بأي صلة، حيث تنفي الخلية ما يتم تداوله من أنباء عن تصريح للقيادات الأمنية بالتدخل في الشأن السياسي الحالي، مضيفة أن "العراق أمانة في أعناق الجميع".