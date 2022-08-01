شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الطوارئ الحكومية الموريتانية تكشف عدد ضحايا الفيضانات والأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الطوارئ الحكومية الموريتانية مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات التي تشهدها موريتانيا وهي أمطار غير مسبوقة فاقت كل التقديرات خصوصا في المنطقة الشرقية.

وذكرت اللجنة في بيان لها أن طفلا توفي في مدينة الرشيد وآخر لقي حتفه في مدينة باركيول وتوفي ثالث وتم انتشاله في مدينة مقطع لحجار وتوفي شاب بعد محاولته عبور وادي اكريكل.

وأكدت لجنة الطوارئ انهيار عشرات المنازل في مناطق مختلفة ونفوق المواشي، كما سجلت خسائر في الشوارع الرابطة بين المدن بسبب الفيضانات خصوصا في مدينة كرو ما أدى إلى شلل تام لحركة السير قبل تدخل الهندسة العسكرية لمعالجة الانجرافات وفتح الطريق أمام حركة المرور.

وتم ترحيل مئات الأسر التي باتت بدون مأوى وقامت السلطات بترحيلها إلى مناطق آمنة بعد تهيئتها واستصلاحها وتوفير الخدمات الأساسية

ودعا رئيس رئيس الوزراء الموريتاني المهندس محمد ولد بلال -في ختام اجتماعات للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة الأزمات والكوارث الطبيعية- إلى ضرورة التدخل السريع من أجل تقديم الإغاثة كلما دعت الضرورة لذلك بغية المحافظة على الأرواح والمعدات، وطالب بتنسيق كافة عمليات التدخل والإنقاذ في أسرع الأوقات، والسهر على تذليل كافة العوائق من أجل التدخل الآمن والمنظم لصالح السكان.