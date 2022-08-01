شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السودانية تعلن عن رصد أول حالة مؤكدة بجدري القرود فى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وكالة الأنباء السودانية، إن وزارة الصحة أعلنت عن تسجيل أول حالة مؤكدة بجدري القرود بالسودان بولاية غرب دارفور لطالب يبلغ من العمر 16عاما والتي تم تأكيدها بالمعمل القومي للصحة العامة استاك، ولا وجود لحالات أخرى.

وقال مدير الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة بالوزارة دكتور منتصر محمد عثمان، إن حالات الاشتباه بالمرض تبلغ 38 حالة، قاطعا بأن جميعها سلبية عدا حالة غرب دارفور

وأضاف مدير الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة، أن التقصي النشط الآن يعمل من قبل وزارة الصحة بالولاية بمساعدة وزارة الصحة الاتحادية لتحديد جهة الإصابة.