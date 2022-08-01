شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الدفاع العراقية: الجيش في خدمة الشعب وواجبنا حماية المتظاهرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الدفاع العراقية أن الجيش العراقي في خدمة الشعب، وواجب القوات الأمنية حماية المتظاهرين والممتلكات العامة والخاصة.

وذكرت وزارة الدفاع - في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن "عدداً من مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت خبراً عن إعلان قائد فرقة المشاة الحادية عشرة وقوفه مع المتظاهرين، وهنا تؤكد الوزارة أن الجيش العراقي بكل قادته ومنتسبيه هم في خدمة الشعب العراقي، ويقفون على مسافة واحدة مع الشعب".

وأضافت الوزارة أن "واجب القوات الأمنية هو حماية المتظاهرين، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، ومنع حدوث أي خرق أمني، وتضيق الخناق على المندسين الذين يحاولون زعزعة الأمن من خلال استغلال الظروف"