شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد اللبنانية تحذر من اندلاع حرائق غدا لارتفاع الحرارة إلى 40 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان من خطر اندلاع حرائق في المناطق الداخلية، غدا الاثنين، نتيجة الارتفاع في درجات الحرارة، والتي من المتوقع أن تسجل 40 درجة مئوية في المناطق الداخلية، فيما تكون الحرارة المحسوسة أكثر ارتفاعا من الحرارة المسجلة مما يزيد الإحساس بالحر.



وتوقعت الأرصاد اللبنانية- بحسب بيان، اليوم- أن يسود غدا طقس قليل الغيوم إلى غائم جزئيا، مع ارتفاع بدرجات الحرارة، وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة، حيث تكون الحرارة المحسوسة أكثر ارتفاعا عن الحرارة المسجلة التي تلامس الـ 40 درجة في المناطق الداخلية، كما يستمر تكون الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة.



وتضمنت التوقعات تسجيل درجة حرارة تصل إلى 32 درجة على السواحل و27 درجة فوق الجبال.



يذكر أن صيف العام الماضي شهد العديد من الحرائق الشاسعة التي التهمت مساحات واسعة من الغابات والأشجار العتيقة.



وأوضحت الأرصاد اللبنانية أن طقس الثلاثاء والأربعاء من المتوقع أن يظل قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وبقاؤها حارة نسبيا خاصة في المناطق الداخلية، وبقاء ظهور الضباب على المرتفعات المتوسطة، كما تتراوح نسبة الرطوبة بين 50 و60 %، فيما تنشط رياح جنوبية غربية بسرعة تتراوح بين 10 و30 كيلو مترا في الساعة.