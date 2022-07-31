شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأشغال اليمنى يؤدى اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس القيادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى اليمين الدستورية اليوم الأحد المهندس سالم محمد الحريزي لتعيينه وزيرا للأشغال العامة والطرق أمام الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني.



وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ نت" أنه أدى اليمين الدستورية أيضا أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي، عادل علي السنيني بمناسبة تعيينه سفيرا فوق العادة ومفوضا لدى اليابان.



وعقب ذلك التقى الرئيس كلا على حده بالوزير سالم الحريزي، والسفير عادل السنيني، وحثهما على الاضطلاع بكامل مسؤولياتهما في هذه المرحلة الاستثنائية الصعبة من تاريخ بلدنا، وشعبنا.



وأدى عدد من الوزراء اليمنيين الجدد، أمس السبت اليمين الدستورية أمام الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، في أعقاب التعديل الوزاري الأخير.