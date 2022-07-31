شكرا لقرائتكم خبر عن الوسيط الأمريكى فى ملف ترسيم حدود لبنان البحرية يصل بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل بيروت منذ قليل الوسيط الأمريكى بشأن ترسيم الحدود البحرية الجنوبية بين لبنان وإسرائيل آموس هوكشتاين، للقاء المسئولين اللبنانيين ومتابعة المفاوضات معهم بشأن هذا الملف، حيث ستكون له سلسلة لقاءات يجريها في لبنان اليوم وغدا الإثنين. وفق بيان لحكومة تصريف الأعمال بلبنان .

واستقبلته في المطار السفيرة الأمريكية بلبنان دوروثي شيا وعدد من أعضاء السفارة.

ومن المنتظر أن يبدأ هوكشتاين لقاءاته في بيروت بعد قليل مع وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض.