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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نتيجة الثانوية العامة هي الموضوع الأبرز في مصر، حيث ينتظر مئات الآلاف من الطلاب إعلان وزارة التعليم إتاحتها على موقع الوزارة الرسمي.

وفاجأ الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر، الطلاب وأولياء الأمور بتصريحات عن عدم اكتمال عملية تصحيح ورصد درجات الثانوية العامة 2022.

ما هو موعد نتيجة الثانوية 2022 في مصر؟



وأكد في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية مصرية، أن الحديث عن نسب ومؤشرات النجاح جميعها سابقة لأوانها، مطالبا أولياء الأمور ووسائل الإعلام بعدم محاولة استباق الأحداث.

وتابع: "قلنا ستعلن نتيجة الثانوية العامة 2022 في نهاية أول أسبوع في أغسطس/ آب والذي يبدأ من 1 إلى 7 أغسطس، ولن نقول كلمة قبل الاعتماد والإعلان الرسمي للجميع في آن واحد وأرجو الانتظار دون أن نتكلم عن النتيجة لو تفضلتم".



وأشار إلى أن نتيجة الثانوية العامة لعام 2022، ستكون عادلة ودقيقة وتعطي كل ذي حق حقه.

وعن نسب النجاح قال: "كل ما يتم تداوله عن نسب النجاح في الثانوية العامة أو المؤشرات أو الأوائل أو المجاميع أو تنسيق الجامعات لا أساس له من الصحة".

وأضاف في تدوينة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لا يعدو كونه اجتهادا أو توقعا أو إشاعة أو محاولة لانفراد صحفي، وسوف نعلن النتيجة حين اكتمالها كما وعدنا سابقًا.. عدا ذلك فإنه باطل".

في السياق، كشفت مصادر بالإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر، عن موعد إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة 2022.

وأكدت المصادر في تصريحات لوسائل إعلام محلية مصرية، إتاحة النتيجة لجميع الطلاب مساء الثلاثاء بالموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، أو صباح الأربعاء على أقصى تقدير، ليتم إتاحتها بجميع المدارس الثانوية.

وأشارت إلى أن كنترولات التصحيح تعمل على قدم وساق للانتهاء من عملية رصد وجمع الدرجات بكل دقة، حتى يأخذ كل طالب حقه.

رابط نتيجة الثانوية 2022

- الدخول على موقع وزارة التعليم

- الاستعلام يتم عقب اعتماد النتيجة رسميًا

- إدخال رقم الجلوس

- تظهر النتيجة متضمنة درجات كل مادة

- حالة الطالب ناجح أم راسب أم سيدخل امتحانات الدور الثاني

- يظهر للطالب المجموع الحاصل عليه بالدرجات وليست بالنسبة المئوية

- المجموع الكلي لدرجات طلاب الثانوية العامة هو 410 درجات



نتيجة الثانوية العامة 2022 هي ما يشغل مئات الآلاف من الطلاب في مصر، انتظارا لاعتمادها رسميا وإعلانها.

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر، أن نتيجة الثانوية العامة ستكون متاحة في الأسبوع الأول من شهر أغسطس/ آب 2022 بموقع وزارة التعليم الرسمي وعلى عدد من المواقع الإخبارية المصرية المحلية.



وكشفت مصادر لوسائل إعلام محلية مصرية تفاصيل نسبة النجاح في امتحانات الثانوية العامة 2022.

وقالت إن نسبة النجاح في الثانوية العامة عام 2022 تخطت 70%، مشيرة إلى أن النسبة قريبة من العام الماضي التي بلغت 74%.



وأكدت أن المركز القومي للامتحانات يعمل على قدم وساق من أجل الانتهاء من نتيجة الثانوية العامة 2022 وإعلانها رسميًا خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس/ آب.

وتابعت: "المركز انتهى من 90% من ترتيبات إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 وسوف يتم اعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر وإعلانها في آخر الأسبوع الأول من شهر أغسطس/ آب والذي يبدأ يوم الإثنين المقبل.

وعن تغيّر درجات الطلاب أو تعديلها، قالت مصادر بالمركز القومي للامتحانات أن كل ما يتم تداوله من أشخاص عبر صفحات "السوشيال ميديا" عن أنهم يستطيعون تغيير درجات الطلاب داخل كنترول الثانوية العامة غير صحيح.

وقالت المصادر إنه لا أحد يملك تغير أي درجة لأى طالب وإن التصحيح يتم إلكترونيًا دون تدخل بشري.

وأضافت المصادر أنه يوجد بعض الصفحات التى تدّعى الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 قبل إعلانها رسميا مقابل دفع ولي الأمر لمبلغ مالي، موضحة أن غرض هذه الصفحات الاحتيال على أولياء الأمور.

ونصحت المصادر أولياء أمور طلاب الثانوية العامة 2022 بالانتظار للإعلان الرسمي لنتيجة الثانوية العامة 2022، وسوف يتم إعلان النتيجة من خلال بيانات رسمية صادرة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أن تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الرابط الرسمي للحصول على النتيجة فور اعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

- يتم الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 عقب اعتماد النتيجة رسميا.

- يدخل الطالب رقم جلوس الثانوية العامة 2022 وستظهر له تفاصيل النتيجة.

- تظهر نتيجة الثانوية العامة 2022 متضمنة درجات كل مادة.

- حالة الطالب ناجح أم راسب أم سيدخل امتحانات الدور الثاني.

- يظهر للطالب المجموع الحاصل عليه في الثانوية العامة 2022 بالدرجات وليست بالنسبة المئوية.

- المجموع الكلي لدرجات طلاب نتيجة الثانوية العامة 2022 هو 410 درجات