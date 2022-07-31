شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس إقليم كردستان العراق يدعو القوى السياسية لحوار جامع في أربيل لحل الأزمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني، الأحد، جميع القوى السياسية، إلى بدء حوار مفتوح وجامع فى أربيل؛ وذلك للتوصل إلى تفاهم قائم على المصالح العليا للبلاد، والخروج من الأزمة الحالية.

وقال بارزانى في بيان له: "نتابع بقلق عميق الأوضاع السياسية والمستجدات التي يشهدها العراق، وندعو الأطراف السياسية المختلفة إلى التزام منتهى ضبط النفس، وخوض حوار مباشر من أجل حل المشكلات".

وأشار إلى أن زيادة تعقيد الأمور في ظل هذه الظروف الحساسة، يعرض السلم المجتمعي والأمن والاستقرار في البلد للخطر، مضيفا أنه في الوقت الذي نحترم إرادة التظاهر السلمي للجماهير، فإننا نؤكد على أهمية حماية مؤسسات الدولة وأمن وحياة وممتلكات المواطنين وموظفي الدولة.

وأوضح بارزاني أن "إقليم كردستان سيكون، كما هو دائما جزءا من الحل، لذا ندعو الأطراف السياسية المعنية في العراق إلى القدوم إلى أربيل والبدء بحوار مفتوح، فلا توجد هناك مشكلة لا يمكن حلها بالحوار."