جوتيريش يدعو جميع الجهات الفاعلة بالعراق إلى التهدئة وتجنب المزيد من العنف

القاهرة - سامية سيد - دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الأحد، جميع الجهات الفاعلة في العراق إلى اتخاذ خطوات فورية لتهدئة الموقف وتجنب المزيد من العنف وضمان حماية المتظاهرين السلميين ومؤسسات الدولة..وذلك وفقا لبيان منسوب إلى نائب المتحدث باسمه فرحان حق.

وقال جوتيريش ـ وفقا للبيان أوردته قناة ( السومرية نيوز) العراقية ـ إنه يتابع بقلق الاحتجاجات المستمرة في العراق والتي أصيب خلالها عدد من الأشخاص.



وأشار جوتيريش إلى أن احترام حرية التعبير والتجمع السلمي من الحقوق الأساسية التي ينبغي احترامها في جميع الأوقات.