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واشنطن: التوصل لحل بين لبنان وإسرائيل بشأن الحدود البحرية يمكن أن يتحقق بالتفاوض

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القاهرة - سامية سيد - أكدت الخارجية الأمريكية اليوم الأحد، أن التوصل إلى حل بين لبنان وإسرائيل في ملف ترسيم الحدود البحرية يعد أمرا ضروريا لا يمكن تحقيقه إلا عبر التفاوض والدبلوماسية.

وأضافت الخارجية الأمريكية في بيان أوردته قناة ( الحرة ) الأمريكية، أن كبير المستشارين الأمريكيين لشؤون الطاقة اموس هوكستاين من المقرر أن يزور بيروت اليوم ليبحث مع كبار المسؤولين اللبنانيين الحلول المستدامة لأزمة الطاقة.

وأكدت الخارجية الأمريكية التزام إدارة الرئيس جو بايدن بتسهيل المفاوضات بين لبنان وإسرائيل حول الحدود البحرية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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