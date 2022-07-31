شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن: التوصل لحل بين لبنان وإسرائيل بشأن الحدود البحرية يمكن أن يتحقق بالتفاوض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الخارجية الأمريكية اليوم الأحد، أن التوصل إلى حل بين لبنان وإسرائيل في ملف ترسيم الحدود البحرية يعد أمرا ضروريا لا يمكن تحقيقه إلا عبر التفاوض والدبلوماسية.