طقس الخليج.. فرص سقوط أمطار فى السعودية وصحو فى الإمارات وحار بالكويت

القاهرة - سامية سيد - حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم الخليج 365 خدمة نشر أحوال الطقس فى دول الخليج..

السعودية:

توقع المركز الوطنى للأرصاد الجوية فى السعودية، ان تزال الفرصة مهيأة لهطول امطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدى إلى جريان الاودية والسيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق نجران، عسير وجازان. فى حين تستمر فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض والقصيم كذلك على أجزاء من منطقة الباحة ويمتد تأثيرها إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

الإمارات:

يتوقع المركز الوطنى للأرصاد الجوية فى الإمارات أن يكون الطقس اليوم الاحد صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقاً وبعض المناطق الغربية قد يصاحبها سقوط الأمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً تكون مثيرة للغبار والأتربة.

الخليج العربى خفيف إلى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:54 الثانى عند الساعة 02:33 والجزر الأول عند الساعة 09:11 الجزر الثانى عند الساعة 20:28.

الكويت:

حار ورطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية وغائم جزئيا إلى غائم والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 10 - 42 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا.

وفى المساء حار إلى مائل للحرارة ورطب خاصة على المناطق الساحلية وغائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 08 - 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا وفرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق.