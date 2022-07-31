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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشفت الصين أنها تتعقب عن كثب صاروخًا خارج عن السيطرة سيعود عبر الغلاف الجوي في نهاية الأسبوع المقبل، وقالت حكومة بكين يوم الأربعاء الماضي، إن بقايا الصاروخ الضخم ستعود إلى الأرض في حالة عودة غير خاضعة للرقابة لكنها لا تشكل خطورة تذكر على أي شخص على الأرض.

الصين تتعقب عن كثب صاروخًا خارج عن السيطرة سيعود عبر الغلاف الجوي

انطلق صاروخ لونج مارش 5 بي يوم الأحد الماضي لتسليم وحدة معملية إلى محطة الفضاء الصينية الجديدة قيد الإنشاء في المدار.

إنها ثالث رحلة لأقوى صاروخ صيني منذ إطلاقه لأول مرة في عام 2020.

كما حدث خلال أول رحلتين، فإن المرحلة الأساسية الرئيسية للصاروخ - التي يبلغ طولها 100 قدم (30 مترًا) ووزنها 22 طنًا (نحو 48500 رطل) - قد وصلت بالفعل إلى مدار منخفض.

ووفقًا لخبراء أميركيين، من المتوقع أن ينقلب عائدًا نحو الأرض بمجرد أن يجره الاحتكاك الجوي إلى أسفل.

سوف يتفكك جسم الصاروخ عندما يغرق في الغلاف الجوي وفقا لما نقله موقع ذا صن.

قال محللون مستقلون في الولايات المتحدة، إنه كبير بما يكفي لأن العديد من القطع ستنجو على الأرجح من عودة النيران إلى حطام المطر فوق منطقة يبلغ طولها نحو 2000 كيلومتر وعرضها نحو 70 كيلومترا.

من المستحيل تحديد الموقع المحتمل لحقل الحطام مسبقًا.

سيتمكن الخبراء من تضييق منطقة التأثير المحتملة بالقرب من إعادة الدخول في الأيام المقبلة.

ستحدث إعادة إدخال أحدث مشاريع بيانات التتبع المتاحة في نحو الساعة 01:24 صباحًا بتوقيت المملكة المتحدة يوم الأحد، بالإضافة إلى أو ناقص 16 ساعة، وفقًا لشركة Aerospace Corp، وهي مركز أبحاث غير ربحي تموله الحكومة بالقرب من لوس أنجلوس.

وقال المحلل الفضائي تيد مولهاوبت للصحفيين في إفادة صحفية إن المخاطر الإجمالية على الأشخاص والممتلكات على الأرض منخفضة إلى حد ما.

ذلك لأن 75 في المائة من سطح الأرض في المسار المحتمل للحطام هو ماء أو صحراء أو غابة.

ومع ذلك، فإن احتمال سقوط أجزاء من الصاروخ فوق منطقة مأهولة موجود.

حدث ذلك الشهير في مايو 2020 عندما سقطت شظايا صينية أخرى من Long March 5B على ساحل العاج، مما أدى إلى إتلاف العديد من المباني. وقال مولهاوبت إنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وقال إنه على النقيض من ذلك، فإن الولايات المتحدة ومعظم الدول الأخرى التي ترتاد الفضاء تذهب عمومًا إلى النفقات الإضافية لتصميم صواريخها لتجنب عمليات إعادة الدخول الكبيرة غير المنضبطة.

وقد لوحظت هذه الحتمية إلى حد كبير منذ أن سقطت أجزاء كبيرة من محطة الفضاء سكاي لاب التابعة لناسا من المدار في عام 1979 وهبطت في أستراليا.

بشكل عام، تتراوح احتمالات إصابة شخص ما أو قتله في نهاية هذا الأسبوع من سقوط قطع الصواريخ من واحد من 1000 إلى واحد من 230.

وقال للصحفيين إن هذا أعلى بكثير من عتبة مخاطر الإصابات المقبولة دوليا وهي واحد من كل عشرة آلاف.

لكن الخطر الذي يتعرض له أي فرد أقل بكثير، في حدود ست فرص لكل 10 تريليون. وبالمقارنة، قال، إن احتمالات التعرض للضرب من البرق أكبر بنحو 80 ألف مرة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان إن احتمال تسبب الحطام في إلحاق الضرر بالطيران أو بالأشخاص والممتلكات على الأرض منخفض للغاية. وقال إن معظم مكونات الصاروخ ستدمر عند عودته.

في العام الماضي، اتهمت وكالة ناسا وآخرون الصين بأنها غامضة بعد أن التزمت حكومة بكين الصمت بشأن مسار الحطام المقدر أو نافذة إعادة الدخول لآخر رحلة لصاروخ لونج مارش في مايو 2021.

انتهى الحطام من تلك الرحلة بالهبوط دون أذى في المحيط الهندي.

بعد ساعات قليلة من حديث تشاو يوم الأربعاء، قدمت وكالة الفضاء الصينية المأهولة (CMSA) الموقع التقريبي لصاروخها الأخير في بيان عام نادر.



اعتبارًا من الساعة 4:00 مساءً (0800 بتوقيت جرينتش)، قالت الوكالة إن الصاروخ كان يدور حول الكرة الأرضية في مدار إهليلجي يبلغ ارتفاعه 263.2 كيلومترًا عند أبعد نقطة له و176.6 كيلومترًا عند أقرب نقطة له.

ولم تقدم CMSA أي تفاصيل تقديرية لإعادة الدخول يوم الأربعاء.

مع ترقب العالم لمسار الصاروخ الصيني الشارد في الفضاء، والمكان الذي سيحط به عند دخوله الغلاف الأرضي مجددا، أعلن مركز الفلك الدولي، اليوم السبت، عن تحديث جديد بشأن حطام الصاروخ الصيني المتوقع سقوطه، مؤكدًا أن "الوطن العربي في مأمن".

وحدد المركز موعد سقوط الصاروخ بأنه سيكون على الأغلب اليوم ما بين الساعة 15:28 والساعة 19:28 غرينتش.

وأضاف أن "الخطوط الحمراء والخضراء تبين المناطق التي قد يسقط الحطام فوقها. لن يمر الحطام خلال هذه الفترة فوق الوطن العربي".



وفي تحديث سابق، أكد مركز الفلك الدولي في بيان نشره على "تويتر" أن جميع مناطق الوطن العربي خارج منطقة السقوط، ولكن هذا قد يتغير في التحديثات التالية. موضحًا أن جميع المناطق تحت الخطوط الحمراء والخضراء مرشحة لسقوط الحطام فوقها.

وأطلقت الصين يوم 24 يوليو 2022 صاروخا فضائيا اسمه "Long March 5" من طراز "CZ-5B"، حاملا معه إحدى القطع الرئيسية المسماة "Wentian" وذلك للالتحام مع محطة الفضاء الصينية "تيانغونغ".

ويتكون الصاروخ من أربعة معززات دفع نفاث كبيرة ومن مرحلة رئيسية واحدة فقط. وتدور المرحلة الرئيسية حاليا حول الأرض مرة كل 89 دقيقة.



وحيث إن هذه القطعة تدور حول الأرض وهي قطعة صناعية، فإنها تسمى الآن قمرا صناعيا، وهي من نوع الحطام الفضائي. وخلافا لما هو شائع بشكل مبالغ فيه، فإن موضوع سقوط الأقمار الصناعية نحو الأرض موضوع متكرر بشكل أسبوعي، إلا أن ما يميز هذا السقوط أنه لقطعة أكبر من المعدل المعتاد.

ويبلغ طول هذا الحطام 33 مترا وقطره 5 أمتار ووزنه 21 طنا تقريبا، وهو يدور حول الأرض بسرعة متوسطة تزيد قليلا عن 28 ألف كيلومتر في الساعة.

وأضاف مركز الفلك الدولي في بيانه أنه لا يمكن لأي جهة في العالم معرفة المكان والموعد الذي سيسقط فيه هذا الحطام بشكل حتمي، إذ إن عملية التنبؤ هذه يشوبها العديد من عوامل عدم الدقة لأسباب مختلفة منها معرفة الهيئة التي سيدخل فيها الحطام إلى الغلاف الجوي، ومعرفة كثافة الغلاف الجوي العلوي بدقة لحظة الدخول إذ إنها تتغير بتغير النشاط الشمسي. وعلى الرغم من ذلك تكون هناك توقعات مبدئية ويذكر معها هامش الخطأ.

وكانت وكالة الفضاء الأوروبية توقعت "منطقة خطر" تشمل "أي جزء من سطح الأرض بين خطي عرض 41.5 شمالًا و41.5 جنوبًا"، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" CNN.



وغطت تلك الإحداثيات مساحة واسعة من الأرض، بما في ذلك أميركا الشمالية جنوب نيويورك وأميركا الجنوبية وإفريقيا وأستراليا واليونان وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا، كما كانت مناطق في آسيا جنوب اليابان مواقع محتملة للحطام الفضائي.

وكانت قيادة الفضاء الأميركية، كشفت عن موعد سقوط بقايا الصاروخ الصيني الضخم وقالت إنه من المنتظر أن تسقط على الأرض يوم الاثنين، مشددة على أنها تتعقب مسارها لحظة بلحظة، لتحديد المكان المتوقع سقوطه فيه على الأرض.

وسارع الكثير من الدول إلى اتهام الصين بالتهاون، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأميركية، حتى إن بعض الدول طالبت بعقوبات دولية على بكين، جراء هذه التجارب الصاروخية.

كما حذرت أيضًا تلك الدول من أن هناك مخاوف بأن يسقط حطام الصاروخ فوق منطقة مأهولة بالسكان، مؤكدة أن الصين لم تلتزم بتذليل المخاطر على الناس والممتلكات، إلا أن العديد من المواقع المتخصصة بأبحاث الفضاء مثل "سبيس" Space نقلوا عن العلماء تقليلهم من خطر سقوط حطام الصاروخ بمناطق مأهولة بالسكان.

قال موقع "سبيس" المتخصص في أخبار الفضاء، السبت، إنه من المتوقع أن يتحطم الصاروخ الصيني الذي خرج عن السيطرة في منطقة ما في الأرض، في وقت لاحق اليوم.



وأضاف الموقع أنه من المتوقع أن يعود الصاروخ الذي يبلغ وزنه نحو 23 طنا متريا إلى الأرض اليوم، وذلك بعد 6 أيام من إطلاقه إلى الفضاء.

وكانت الصين أطلقت الصاروخ "لونغ مارش 5 بي" في 24 يوليو الجاري، حيث كان يحمل على متنه وحدة مختبر إلى مشروع محطة الصين الفضائية التي لا تزال قيد الإنشاء.

ولا يعرف على وجه التحديد المكان الذي سيقع فيه الصاروخ، لكن من المحتمل أن يقع الحطام في الولايات المتحدة أو الهند أو أستراليا أو البرازيل أو قارة إفريقيا أو جنوب شرق آسيا، وفقا لمؤسسة بحثية فضائية أميركية مقرها ولاية كاليفورنيا.

وكانت تقارير سابقة تحدثت عن احتمال أن يسقط الصاروخ في جنوبي أميركا الشمالية، بما فيها الولايات المتحدة، ونصف وشمالي أميركا الجنوبية وكل قارة إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وغالبية آسيا ومنطقة صغيرة من جنوبي أوروبا.

وخلافا لما هو شائع بشكل مبالغ به، فإن موضوع سقوط الأقمار الصناعية نحو الأرض موضوع عادي ومتكرر بشكل أسبوعي تقريبا، إلا أن ما يميز هذا السقوط هذه المرة أنه لقطعة أكبر من المعدل المعتاد وحدوث العملية خارج السيطرة.

وتقول الصين التي تراقب الصاروخ عن كثب إن الصاروخ لا يشكل خطرا على الأرض.

في المقابل، تقول مؤسسة الفضاء الأميركية إن 80 في المئة من سكان الأرض يقعون في دائرة البصمة المدارية للصاروخ، مما يعني أنه قد يسقط في مناطق مأهولة السكان.

ومع ذلك، أكدت أن احتمال إصابة شخص ما من جراء هذا الحطام يتراوح بين 1- 1000 أو من 1 إلى 230.

وهذه ثالث مرة في عامين تفقد فيها الصين السيطرة على الصواريخ التي يجري التخلص منها.

وكانت الحادثة الأولى وقعت في مايو 2020، عندما وقعت بقايا الصاروخ على ساحل العاج دون وقوع إصابات، والمرة الثانية كانت في مايو 2021، عندما وقع حطام الصاروخ في المحيط الهندي