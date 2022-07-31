الجيش اليمنى يتصدى لهجمات الحوثيين غربى تعز

القاهرة - سامية سيد - تصدت قوات الجيش اليمنى لهجوم شنته جماعة الحوثى، على مواقع القوات الحكومية فى مديرية جبل حبشى غربى محافظة تعز؛ فى استمرار خروقاتها المتكررة للهدنة الأممية.

ونقلت قناة (اليمن) الإخبارية عن مصادر ميدانية - لم تسمها - القول إن المواجهات تجددت بين الجيش اليمنى والمليشيات الإرهابية المدعومة من إيران عقب الهجوم.

وأفادت القناة بأن الحوثيين قد دفعت - فى وقت سابق - بعشرات الوحدات والآليات العسكرية وأعداد كبيرة من المقاتلين لتعزيز تشكيلاتها فى جبهات تعز، وسط صمت أممى لخروقاتها المستمرة للهدنة الأممية التى شارفت على الانتهاء.