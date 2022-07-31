شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين وناميبيا توقعان اتفاقيتى تعاون سياسيتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينى رياض المالكى، السبت، مع وزيرة خارجية ناميبيا نيتومبو ناندى ندايتوا وفريق عملها، اتفاقيتى تعاون تعنى بالمشاورات السياسية، واللجنة المشتركة للتعاون.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن المالكى أعلن ونظيرته الناميبية خلال مؤتمر صحفى مشترك عقد فى العاصمة ويندهوك عن عدد من الخطوات التى سيصار العمل على تنفيذها فى القريب العاجل على المستويين السياسى والتنموي.

يأتى اللقاء فى إطار زيارة رسمية للمالكى إلى جمهوريتى جنوب أفريقيا وناميبيا، التقى خلالهما رئيسى الدولتين، ونظيريه، وعددا من المسؤولين والبرلمانيين ولجان التضامن الشعبية.

من جانبها، رحبت وزيرة خارجية ناميبيا بجهود دولة فلسطين فى ترجمة اتفاقية التعاون المشتركة إلى برامج تنموية على الأرض تقوم بتنفيذها الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولى فى ناميبيا، الأمر الذى أكده المالكى ودعا إلى مواصلة الجهود لتحقيق المنفعة المشتركة بين البلدين على مختلف المستويات.

كما بحث الطرفان آليات تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية والتنموية والمتعددة الأطراف بين البلدين الصديقين، وكذلك الجهود المشتركة التى تُبذل على صعيد المنظمات الدولية، وتحديدا ما يتعلق فى الدفاع عن الحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطينى، وسبل تمكينه من نيل حقوقه كافة غير منقوصة، وإجراءات تحقيق مساءلة الاحتلال ومحاسبته عن جرائمه الممنهجة والمنظمة بحق شعبنا الفلسطيني.

وقدم المالكى عرضا للوزيرة ندايتوا حول المستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية واطلعها على ممارسات الاحتلال وارتكابه لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق أبناء شعبنا، علاوة على تدميرها الممنهج والمتعمد للحل الذى يُحظى بالإجماع الدولى والمتمثل بحل الدولتين.

وأكد ضرورة العمل مع أصدقاء فلسطين لرفع الصوت عاليا، والتحرك على كافة المستويات لمواجهة هذه الجرائم وانتهاكات سلطات الاحتلال للقانون الدولي.

ووجه المالكى لنظيرته دعوة رسمية لزيارة فلسطين، واقترح عليها فتح سفارة لجمهورية ناميبيا فى فلسطين.

كما أعرب المالكى عن شكره لوزيرة خارجية ناميبيا على دعمها الثابت والمبدئى للشعب الفلسطينى، والذى يرتكز على القانون الدولى، وميثاق الامم المتحدة ودستور ناميبيا.

بدورها، شكرت الوزيرة الناميبية نظيرها الفلسطينى على زيارته لبلدها، وعبرت عن دعمها الكامل لفلسطين ومبادراتها على الساحة الدولية الهادفة إلى انهاء الاحتلال وضمان تمتع الشعب الفلسطينى بحقوقه.

وعبرت عن تضامنها الكامل مع فلسطين، وقد اتفق الطرفان على عدد من الخطوات العملية على اكثر من صعيد وعلى مواصلة التنسيق لتحقيق الأهداف المشتركة.

وفيما يخص التعاون الثنائى، فقد بحث وزيرا الخارجية سبل توطيد وتعزيز التعاون التنموى بين البلدين من خلال الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولى "بيكا"، وتم الاتفاق على أن تقوم بتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع إدارة مصادر المياه فى ناميبيا خلال الفترة المقبلة، وكذلك التعاون فى مشاريع محددة فى مجالات الزراعة، والصحة، وغيرها، بالتعاون مع الشركاء المحليين والقطاع الخاص الفلسطينى والجهات المعنية فى جمهورية ناميبيا.