شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل المغربى: تجمعنا مع الجزائر وحدة المصير ولن نسمح بالإساءة للأشقاء الجزائريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال العاهل المغربى الملك محمد السادس إنه لن يسمح بالإساءة إلى الأشقاء الجزائريين ، حيث أكد أن المغرب والجزائر يجمعهما وحدة المصير، مؤكدا أن هناك من يريد إشعال الفتنة بين الشعبين المغربي والجزائري ولن نسمح بذلك، داعيا المغاربة لضرورة التحلي بقيم حسن الجوار التي تربطهما بأشقائهم الجزائريين، جاء ذلك خلال خطاب العاهل المغربي الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش.

وأكد العاهل المغربى قيام الحكومة بإطلاق برنامج وطني للتخفيف من آثار الجفاف، بالإضافة إلى مواجهة الآثار الناجمة عن فيروس كورونا، مؤكدا على لتمكين المرأة وحماية حقوقها، كما دعا الملك محمد السادس لتفعيل المؤسسات المعنية بحقوق الأسرة والمرأة، مشيرا إلى أنه لن نتمكن من رفع التحديات الداخلية والخارجية إلا بتوطيد الاستقرار الاجتماعي وتعزيز الاقتصاد.