شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بريطانيا.. نيجيريا تطالب أكسفورد بتسليم قطع أثرية نهبتها إبان الإحتلال والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يدعم مجلس الجامعة المطالبة بـ 97 قطعة أثرية ، بما في ذلك القطع البرونزية المحفوظة حاليًا في متاحف المدينة



يمكن أن تعيد جامعة أكسفورد ما يقرب من 100 قطعة أثرية نهبتها القوات الاستعمارية البريطانية في عام 1897، بعد أن طلبت نيجيريا إعادة القطع الثقافية هذا العام.

وأخذت القوات البريطانية من مدينة بنين القطع الـ 97، بما في ذلك القطع البرونزية، وهي محفوظة حاليًا في مجموعات متحف بيت ريفرز ومتحف أشموليان في أكسفورد.

تحقيق واسع فى مطالبة 97 قطعة أثرية

وتلقى متحف “بيت ريفرز” مطالبة بإعادة قطع من اللجنة الوطنية النيجيرية للمتاحف والمعالم الأثرية (NCMM).

وقرر مجلس جامعة أكسفورد دعم المطالبة، والتي ستنظر فيها مفوضية المؤسسات الخيرية قبل السماح بإعادة القطع الأثرية.

وقالت الجامعة إنه من المتوقع أن يتم النظر في هذا الادعاء بحلول الخريف.

قالت جامعة أكسفورد: "في 7 كانون الثاني (يناير) 2022، تلقى متحف بيت ريفرز مطالبة من اللجنة الوطنية للمتاحف والآثار بنيجيريا، بإعادة 97 قطعة من مجموعات متحف Pitt Rivers ومتحف Ashmolean التي أخذها البريطانيون من مدينة بنين. القوات المسلحة في عام 1897.

يتم الآن معالجة هذا الطلب من قبل الجامعة بعد إجراءاتها للمطالبات بإعادة القطع الثقافية.

"في 20 يونيو 2022، نظر مجلس جامعة أكسفورد في المطالبة بإعادة القطع البالغ عددها 97 إلى نيجيريا ودعمها.

"تقوم الجامعة الآن بإحالة القضية إلى مفوضية المؤسسات الخيرية، والتوصية بنقل الملكية القانونية للأشياء

ومن المتوقع أن تنظر مفوضية المؤسسات الخيرية في المطالبة بحلول خريف عام 2022.

كواحد من المتاحف العديدة في المملكة المتحدة التي تحتوي على مواد مهمة مأخوذة من بنين في عام 1897، شاركت Pitt Rivers في مشاريع بحث ومشاركة طويلة الأجل بالشراكة مع أصحاب المصلحة النيجيريين وممثلين عن الديوان الملكي لمملكة بنين.

"منذ عام 2017، كان المتحف عضوًا في Benin Dialogue Group ولعب دورًا رائدًا في المناقشات حول الرعاية المستقبلية للمجموعات."

ويقع متحف أشموليان التاريخي في مدينة اكسفورد البريطانية، ويعد من أقدم المتاحف في بريطانيا، وفي العالم بشكل عام، فتح هذا المتحف أبوابه في عام 1683م.

حتى أن استخدام كلمة متحف في اللغة الإنجليزية في تلك الفترة كانت غير معروفة أو مبتدعة، إلى أن عرفها علم الكلمات على أنها (دراسة) أو مكتبة، أو مكان عام للمتعلمين. وصف هذا المتحف بأنظف وأروع مبنى في مدينة أكسفورد.

ويقع في مدينة أكسفورد على شارع بيومنت مواجهًا لفندق راندولف. إضافة إلى أن هذا المتحف يقدم خدمات تعليمة (تربية متحفية) لكافة الأعمار وبخاصة الأطفال من أعمال الأطفال الفنية.بالأضافة لتقديم خدمات للباحثين والمهتمين بالمتاحف أيضا يقدم خدمات خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة