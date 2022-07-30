شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبنانى: مقتل مسلح وإصابة آخر فى تبادل إطلاق نار أثناء مداهمة بالبقاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الجيش اللبناني مقتل مسلح وإصابة آخر في تبادل لإطلاق النار مع قوة عسكرية أثناء حملة في منطقة البقاع شرقي العاصمة بيروت، وأوضح الجيش اللبناني أن قوة من الجيش تعرضت إلى إطلاق نار أثناء عملية دهم في منطقة الشراونة بالبقاع، فردت على مصادر النيران ما أدى إلى سقوط قتيل وجريح من مطلقي النار، من دون وقوع إصابات بين العسكريين.

وينفذ الجيش اللبناني خلال الأسابيع الماضية مداهمات في العديد من المناطق وخصوصا بعلبك والبقاع لمكافحة الإتجار بالمخدرات والقضاء عليها.

وكان قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون قد دعا العسكريين - في رسالته أمس الأول بمناسبة العيد الـ 77 للجيش - إلى البقاء على أهبة الاستعداد لمواجهة كل الأخطار سواء من التهديدات المستمرة للعدو أو الإرهاب الذي يتحين الفرص دومًا لاستعادة نشاطه من جهة أخرى، معتبرا أن الخطر الذي يهدد المجتمع اللبناني ومستقبل شبابه هو المخدرات، مشددا على أن ملاحقة تجاره ومروّجيه ستبقى نصب أعين الجيش اللبناني.